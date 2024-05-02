Ünlü fenomen Rachel Araz valeye ödediği parayı paylaştı! "Hayatımın en pahalı valesini ödedim" Sosyal medyanın fenomen isimlerinden Rachel Araz, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Valeye 950 TL ödeyen ünlü fenomen fişini de gösterdi.

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10 yıl önce hayatını birleştirdiği Sami Kirespi ile mutlu bir evlilik sürdüren 36 yaşındaki sosyal medya fenomeni Rachel Araz, geçtiğimiz hafta trafik kazası geçirmişti. Büyük bir kaza atlatan ünlü isim, bu olayı yara almadan atlatmıştı.

Şubat ayında üçüncü çocuğunu kucağına alan fenomen, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor. Lüks yaşantısıyla gündeme gelen Araz'ın son paylaşımı olay oldu.

Araz, geçtiğimiz günlerde valeye ödediği parayı paylaştı.

"950 TL ödedi"

Rachel Araz, "Dün gece hayatımın en pahalı valesini ödedim: 950 TL" diyerek ağızları açık bıraktırdı.