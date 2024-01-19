Ünlü fenomen Şeyma Subaşı imaj tazeledi! Yeni hali gündem oldu Her paylaşımı olay olan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, saçlarında değişikliğe gitti.

ensonhaber.com

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, özel hayatıyla dikkat çeken ve çok konuşulan isimlerden.

Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de tek celsede boşanan Subaşı, bir süredir ismi farklı isimlerle anılıyor.

Hakkında çıkan aşk iddialarına sinirlenen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Subaşı 'Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok.' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Pembeleşti

Şeyma Subaşı şimdi de yaptığı imaj değişikliğiyle gündem oldu. Sarı saçlarını pembeye boyatan ünlü isim, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

"Saçlarım çok sağlıklı"

Tüm saçını pembe yapmak istediğini söyleyen ünlü fenomen, aralara pembe attırmakla yetindi. Subaşı, "Saçlarım o kadar sağlıklı ki kıyamıyorum." dedi.

İşlem sırasında da paylaşımlar yapan Şeyma Subaşı'nın yeni imajı, takipçilerinden tam not aldı.