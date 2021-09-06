Fransız ve dünya sinemasının en ünlü aktörlerinden Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Fransız aktör Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Fransa'da 20'nci yüzyılın en büyük aktörü olarak kabul edilen Belmondo'nun en ünlü filmi ise 5,5 milyon seyirciye ulaşan 1965 yapımı, Türkçe'ye Büyük Reis olarak çevrilen "Le cerveau" (Beyin) oldu.

Kariyerinde 85 filmde rol alan aktör, 32 farklı oyunda ve TV filmlerinde oynadı.

FRANSA'NIN EN ÜNLÜ AKTÖRLERİ ARASINDA YER ALDI

1975 ve 1985 yılları arasında dünya çapında bir üne kavuşan aktör, 1981 yapımı Profesyonel, 1960 yapımı Serseri Aşıklar ve 1965 yapımı Çılgın Pierrot filmlerinde oynamıştı.

Belmondo, 1980'lerden bu yana Fransa'nın en çok kazanan aktörleri arasında yer alıyor.

KEMAL SUNAL'IN O REPLİĞİ AKILLARA GELDİ

Öte yandan Jean-Paul Belmondo'nun ölümü, akıllara ünlü komedyen Kemal Sunal'ın Devlet Kuşu filmindeki sahnesini akıllara getirdi.

Ünlü komedyenin, "Ben güldükçe Belmondo olurum." repliği nesiller boyunca hafızalarda yer etti.

Ünlü Fransız aktör Jean-Paul Belmondo hayatını kaybetti VİDEO