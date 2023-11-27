Ünlü isimler Edis'in doğum gününde bir araya geldi

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Şarkılarıyla aklımıza kazınan Edis Görgülü, doğum günü için özel bir parti verdi.
Yakışıklı şarkıcıyı bu özel gününde, birçok ünlü isim yalnız bırakmadı.
Partiye katılan ünlüler arasında Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Berrak Tüzünataç, Umut Eker, Çağla Şıkel, Büşra Pekin, Gülcan Arslan vardı.
Renkli anlar
Doğum günü partisine ünlü isimler akın edince ortaya birbirinden renkli anlar çıktı.
Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu ve Edis'in bir pozu, bütün sosyal medyayı yaktı geçti!
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