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Ünlü isimler Edis'in doğum gününde bir araya geldi

Ünlü isimler Edis'in doğum gününde bir araya geldi Şarkılarıyla olduğu kadar yakışıklılığıyla da genç kızlarıın kalbini çalan Edis, 32. yaş gününü kutladı.