Ünlü isimler İsrail'in Gazze'deki hastaneyi vurmasına tepki gösterdi Sanat dünyası, İsrail'in Gazze'de yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğu hastane saldırısına X ve Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından tepkilerini dile getirdi.

ensonhaber.com

İsrail'in dün Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırı, dünyada yankı uyandırdı. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından İsrail'e tepki yağdı. En az 500 kişinin hayatını kaybettiğinin bildirildiği saldırıyı kınayanlar arasında Pınar Deniz, Hadise, Oğuzhan Uğur, Alişan gibi isimler de yer aldı.

"Dünya bu zulme neden susuyor?"

Tüm dünyayı şoke eden olayın ardından Pınar Deniz "Bakamıyorum! Kalbim acıyor, bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?" dedi.

"Savaşın her yolunu kınıyoruz"

Fahriye Evcen paylaşımında "Savaşın her yolunu kınıyoruz fakat hastane bombalamak gelinen son noktadır. Bu insanlığa sığmaz" cümlelerine yer verdi.

"Bu düpedüz terördür"

Oğuzhan Uğur ise "İsrail hastane bombaladı! Yine dünyanın gözü önünde suç işledi. Savaş suçu falan değil bu, savaşın kuralı, savaşçının onuru olur. Bu düpedüz terördür" dedi.

“Bu bir savaş değil”

Hadise Instagram hesabından “Bu bir savaş değil” dedi ve şunları yazdı: “Siviller öldürmek, hastaneyi vurmak bir savaş suçudur."

"Katilsin İsrail."

Şarkıcı Alişan da sayfasından isyan edenlerden: “Yetmedi mi öldürdüğün masumlar, doymadım kana, doymadım vahşete, doymadım cinayete. Katilsin İsrail."