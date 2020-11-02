Ünlü isimlerden Elif Perinçek paylaşımı

İzmir'deki depremde 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ çıkarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Ünlü isimler de mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dile getirdi.

BERGÜZAR KOREL

Senin o yaşama sımsıkı tutunan pamuk ellerini öperim yavrum ve onun elini sımsıkı tutan kahramanlarımız... Size ne kadar dua etsek az..

HADİSE

Ah Elif, sen mucizesin! Bize yaşattığın mutluluk ve umut... Küçük bedeninle ne kadar güçlü bir kız olduğunu hepimize gösterdin. Kurtarma ekiplerimiz iyi ki varsınız...

BURAK SAĞYAŞAR

Mucize Elif... Çok şükür ki kurtuldun. Umudumuz diğer tüm enkaz altındaki canlarımızın kurtuluşunda.Kavuşturulmuş eller...

MUSTAFA CECELİ

Hayata sıkı sıkı tutunmak... Umuda yolculuğun kahramanlarına minnettarız..

DOĞA RUTKAY KAMAL

Saatlerce, günlerce tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte bir ömrü kurtarmış olmanın buruk sevinciyle uzattığın elinden, güvenle tuttuğun o ele Elif bebek... İşte bu kadar kısa ve bu kadar uzun hayat... Çok şükür dev yürekli kurtarıcılarımıza! Çok şükür sana Elif bebek! Hoş geldin...