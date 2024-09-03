Ünlü komedyen Ata Demirer denizde bulduğu taşı paylaştı! Yazı teknesinde geçiren ünlülerden Ata Demirer son olarak bulduğu taşı takipçilerine gösterdi.

Haber Merkezi

Verdiği kilolarla fit bir görünüme kavuşan ünlü komedyen Ata Demirer, yılın büyük bir bölümünü de Bozcaada'da geçiriyor.

"Sevdalı" adını verdiği teknesiyle sık sık denize açılan Demirer, deniz altından çıkmıyor.

Bu sevdasını sosyal medyada da paylaşan Demirer, son olarak deniz altından bulduğu ilginç bir taşı takipçileriyle paylaştı.

"GÜZEL TAŞ"

Paylaşımında taşın üzerindeki katmanlı desenlerin dikkatini çektiğini belirten komedyen "Denizin içinde yatıyordu bu güzel taş. Taşları tanıyan arkadaşlardan ricam biraz bilgi? Zira kendinden katman katman desenleri var hiç böylesini görmemiştim." dedi.