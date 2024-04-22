Ünlü komedyen Cem Yılmaz eleştirilere cevap verdi: 'Gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık' Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan ünlü komedyen Cem Yılmaz, son olarak ısırılmış iki acıbadem kurabiyesini paylaştı.

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Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'yle beraber olduğu dönemde gönlünü Serenay Sarıkaya'ya kaptıran Cem Yılmaz, daha eski aşkıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Şu sıralar Necla Karahalil'le gel-gitli bir aşk yaşadığı konuşulan Cem Yılmaz, 'GQ Küresel Yaratıcılık Ödülleri' gecesindeki dekolteli elbisesiyle gündem olan eski aşkına gönderme yaptığı düşünüldü.

"Göğüslerine gönderme"

Bunun nedeni olarak da ünlü komedyenin dekolteli pozlar konuşulurken Marty Feldman'ın fotoğrafını paylaşması gösterildi. Pek çok kişi bu karenin Serenay Sarıkaya'nın "göğüslerine gönderme" olduğunu düşündü.

"Küçük mutluluklar"

Derin dekolteli elbisesiyle boy gösterdiği New York'tan yeni kareler paylaşan Sarıkaya'nın şaşı pozu Cem Yılmaz'a misilleme olarak algılandı. Cem Yılmaz son olarak bir paylaşım daha yaptı. Yorumlara sınırlandırarak yeni bir kare paylaşan Yılmaz'ın, "Acıbadem deyim :) ama iyiyim. küçük mutluluklar" notlu paylaşımı yine gönderme olarak düşünüldü.Cem Yılmaz'ın bu paylaşımlarına olumsuz yorumlar yapılırken ünlü komedyen bu eleştirilere kayıtsız kalamadı ve X hesabından sert bir paylaşım yaptı.

"Bir iki gerizekalı yine kendine bi eğlence bulmuş"

Yılmaz, "Sosyal medyada kendini komik zanneden bir iki gerizekalı yine kendine bi eğlence bulmuş ..Nedense benimle bulmuş :) gerçekten salak olmak çok büyük bir ayrıcalık, tadını çıkarın ..İlgilenmeyeceğim, bu sizin hayatınız, benim işim var" diyerek sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Uğur Dündar'dan tam destek

Ünlü komedyenin bu twettinin altına gazeteci Uğur Dündar da, Yılmaz'a destek verdi. Uğur Dündar, "Cem Yılmaz gururumuzdur. İyi ki Türkiye'nin bir Cem Yılmaz'ı var. Sevgiler değerli kardeşim." dedi.