Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Hasan Can Kaya'nın cevabına gönderme yaptı Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesine gönderme yaptığına dair günlerce gündemde olan Cem Yılmaz, son paylaşımıyla gündem oldu.

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Uzun aradan sonra “CMXXIV” adlı stand up gösterisiyle sahnelere dönen Cem Yılmaz, son günlerde gerek paylaşımları gerek şovunda söylediği sözlerle gündemden düşmüyor.

Eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesine gönderme yaptığına dair iddialarla gündeme gelen Cem Yılmaz'ın, Hasan Can Kaya yorumu da dikkat çekmişti.

Yılmaz, sahneden meslektaşının küfürlü konuşmasına gönderme yaparak "O böyle konuşuyor ya; ‘Naber a., iyi sen a.’, siz de Gebze’den gelin tamam mı a.?" ifadelerini kullanmıştı.

"Veteran komedyenler"

Kaya ise, "Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş." deyince ortalık karışmıştı.

Cem Yılmaz da bu durumu ti'ye alarak bir caps paylaştı ve fanlarından beğeni aldı.

Yılmaz şimdi ne paylaşsa Kaya'ya gönderme olarak algılanmaya başladı.