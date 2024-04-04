Ünlü komedyen Cem Yılmaz trafikte yakalandı! Sorulan soruya verdiği cevap gündem oldu Türkiye'nin güldüren adamı Cem Yılmaz, trafikte aldığı "Araban Güzelmiş Ne İş Yapıyorsun?" sorusuna cevap verdi.

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ensonhaber.com

Komedi dünyanın en sevilen isimlerinden Cem Yılmaz trafikte bir vatandaşa denk geldi. Sürücü İstanbul trafiğinde ünlü komedyeni görünce kendini tutamadı.

"Araban güzelmiş abi, ne iş yapıyorsun?"

Arabasıyla göz kamaştıran ünlü komedyene sosyal medyada viral haline gelen o malum soru soruldu. "Araban güzelmiş abi, ne iş yapıyorsun?"

"Ne iş olsa yaparım"

Kendisini kameraya alan gencin sorusu karşısında gülümseye başlayan Yılmaz hiç düşünmeden "Ne iş olsa yaparım" dedi.

Arabalara merakı herkes tarafından bilinen Cem Yılmaz'ın 4'ü klasik, 7'si lüks olmak üzere toplam 11 otomobili var.