Ünlü komedyen Cem Yılmaz ve yeni sevgilisi Necla Karahalil'den mutfak paylaşımı Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, sevgilisi Necla Karahalil'in memleketine gitti. Ünlü komedyen yeni sevgisiyle mutfağa girdi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz hafta gösterisinde eski eşi çocuğunun annesi Ahu Yağtu’ya ödediği nafakayı tiye alan Cem Yılmaz, aşk hayatında hızlı olan ünlü isimlerden.

Topuklu ayakkabının sahibi ortaya çıktı

Bir süredir bekarlığın tadını çıkaran ünlü komedyenin geçtiğimiz haftalarda paylaştığı gizemli ayakkabı karesi çok konuşulmuştu. Herkes topuklu ayakkabının sahibinin kim olduğunu merak etmişti.

Necla Karahalil

Herkesin merakla beklediği gizemli ayakkabının sahibi, sosyal medya hesabından yemek ve içecek tarifleri paylaşımları ile tanınan Necla Karahalil çıkmıştı.

13 yaş küçük

Cem Yılmaz'ın kendisinden 13 yaş küçük olan sevgilisi Karahalil ile olan aşkı birkaç haftadır tam gaz devam ediyor.

Sevgilisinin memleketine gitti

Sevgilisinin memleketine Tekirdağ'a giden Cem Yılmaz, bu sefer de sevgilisinin yemek yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Gülümseyin Necolandınız"

Aşkları tam gaz devam eden ünlü komedyen, sevgilisini paylaştığı videoya "Gülümseyin Necolandınız." notunu düştü.