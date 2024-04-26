Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Hasan Can Kaya'ya gönderme! Ünlülere yaptığı göndermelerle izleyenleri kahkahaya boğan komedyen Cem Yılmaz, bu kez Hasan Can Kaya'yı hedef aldı.

ensonhaber.com

Yıllar sonra sonra CMXXIV ile sahnelere dönen Cem Yılmaz, yaptığı göndermelerle gündemden düşmüyor.

Sosyal medyayı son zamanlarda aktif kullanan ünlü komedyen, biletleri yok satan gösterisinden sızan esprilere sitemiyle dikkat çekmişti.

"Esprilerin önü arkası nedir belli değil" diyen Cem Yılmaz'ın gösterisiyle ilgili yeni görüntü sosyal medyaya düştü.

Yılmaz'ın son sahnesinde meslektaşı Hasan Can Kaya'ya sataştı.

"Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi."

Seyircilerinden biri "Sizin için Gebze'den geldik" deyince konuyu hemen 'Konuşanlar' programına bağlayan Cem Yılmaz, "Hasan Can Kaya'nın gösterileri ertelendi." dedi.

Küfürlü konuşmasına değindi

Ardından, Hasan Can Kaya'nın küfürlü konuşmasına değinen Yılmaz, "O böyle konuşuyor ya böyle 'naber ak, iyi sen ak', siz de Gebze'den gelin tamam mı a*k?" diyerek meslektaşına laf attı!