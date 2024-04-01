Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan seçim sonucupaylaşımı: "Vallaha ben bir şey yapmadım" Türkiye'nin en komik adamlarından Cem Yılmaz, seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yılmaz, paylaşımıyla güldürdü.

ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için sandık başına gitti. Yerel seçimler kapsamında; belediye başkanı, il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyesi ve muhtarlık seçimleri yapıldı.

Her vatandaş gibi ünlü isimler de sandık başına koştu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyunu Levent’teki Lütfi Banat İlkokulu’nda kullandı.

"Bir şey yaptığım yok”

Her gittiği yerde kendisinden mutlaka bir espri beklenilen Yılmaz, oyunu kullanırken “Her sene ‘Sandık başında kırdı geçirdi’ diyorlar. Bir şey yaptığım yok.” diyerek çevresindeki güldürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da seçimi önde tamamladı, oy oranını ciddi şekilde artırdı.

Seçim sonuçları açıklandıktan sonra Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"Valla ben bir şey yapmadım

Oy kullanırken çekilen karesini Instagram hesabından yayınlayan Yılmaz, "Valla ben bir şey yapmadım." yazdı.