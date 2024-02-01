Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ve genç sevgilisi Gülseren Ceylan'dan yeni fotoğraf Özel hayatıyla ailede kriz çıkaran üç çocuk babası Mehmet Ali Erbil, genç sevgilisinden vazgeçmiyor.

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Kendisi gibi oyuncu olan Nergis Kumbasar'dan dünyaya gelen küçük kızı Yasmin Erbil'in katıldığı programda 'Ondan babalık görmedim' sözleriyle uzun süre gündem olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kızının açıklamalarının ardından 'Yeniden bebek istiyorum' açıklamasıyla da olay olmuştu.

Mehmet Ali Erbil, son olarak 999 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

"Aşkım"

26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile yani bir pozunu paylaşan şovmen, "Aşkım" notuyla seslendiği sevgilisini de etiketledi. İkilinin aşk paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.