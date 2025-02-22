Ünlü manken Çağla Şıkel güzelliğinin sırrını açıkladı

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Her zaman fit görünümü ve güzelliğiyle dikkat çeken model Çağla Şıkel, yaşıtlarına parmak ısırtıyor.

2 çocuk doğurmasına rağmen formunu hiç kaybetmeyen Şıkel, genç kızlara taş çıkaran görüntüsüyle kendine kayran bırakıyor.

GÜZELLİĞİNİN SIRRINI AÇIKLADI

Şıkel'in yaşına ve doğum yapmasına rağmen bu kadar genç, güzel ve diri kalabilmesinin sırrı merak ediliyordu.

Ünlü manken sonunda güzellik sırrını açıkladı.

ALTIN SÜT MUCİZESİ

Şıkel, güzelliğini altın süte borçlu olduğunu açıkladı.

Her gün keçi sütü, zerdeçal, Hindistan cevizi ve balla hazırlanan altın sütü tüketen ünlü isim, formunu sporla da destekliyor.

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın süt, temelinde anti-inflamatuar özellikleriyle bilinen zerdeçal bulunan, sıcak süt (veya bitkisel süt) ile çeşitli baharatların (örneğin karabiber, tarçın, zencefil) karıştırılmasıyla hazırlanan geleneksel bir içecektir.

ALTIN SÜTÜN FAYDALARI

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Anti-enflamatuar (iltihap önleyici) etkisi vardır.

Sindirim sistemini destekler.

Uyku düzenini iyileştirebilir.

Metabolizmayı hızlandırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

ALTIN SÜT TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı süt (inek sütü, badem sütü, Hindistan cevizi sütü vb.)

1 çay kaşığı zerdeçal

1 tutam karabiber (zerdeçalın emilimini artırır)

1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı zencefil

Hazırlanışı