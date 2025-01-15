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Haber Merkezi

Her paylaşımıyla olay olan isimlerden ünlü manken Didem Soydan, adından söz ettirmeye devam ediyor. Takipçilerinin yaptığı garip yorumlara tepkisiz kalmamasıyla da tanınan Soydan, tatile çıktı.

Didem Soydan muhteşem fiziğini sergileyerek kumlarda poz verdi.

"KURT KIŞTAN SIKILDI"

Kıştan sıkılınca soluğu tropikal adada alan model Didem Soydan, "Kurt kıştan sıkıldı, ayaz falan uğraşmak istemedi, tropik bir adaya geldi." yazdı.

Soydan'ı görenler "Yaşıyorsun bu hayatı" yorumları yaptı.