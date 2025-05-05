Ünlü manken Güzide Duran'ın boşanma davasında Okan Buruk detayı! Mahkemede dinlenecek

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Türkiye'nin en popüler modellerinden Güzide Duran, iş insanı Adnan Aksoy ile 2008’de evlendi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu dünyaya geldi.

2 LİRA TAZMİNAT

Ünlü ismin 16 yıllık eşi, boşanmak için mahkemeye başvurdu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne dava açan Adnan Aksoy dilekçesinde, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek Duran’dan ‘çekişmeli’ olarak boşanmak istediğini ifade etti. Dilekçede, Duran’ın gizemli davranışlarda bulunduğu öne sürüldü: “Müvekkil, iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etmektedir. Güzide Duran’ın 1 lira maddi, 1 lira da manevi olmak üzere toplam 2 lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz.”

Duran, evlilik birliği içerisinde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve tehditlere maruz kaldığını iddia etti:

600 BİN TL NAFAKA

“Tarafların boşanmasını ve çocukların velayetinin müvekkile verilmesini istiyoruz. Müvekkil ve çocuklar için aylık 600 bin lira nafaka ile 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talebimiz bulunmaktadır.”

Amerika’da yaşam süren Duran’ın adı, son günlerde Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ile anılmıştı.

ESKİ EŞ, OKAN BURUK'U ÇAĞIRDI

Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un karşılıklı devam eden boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Aksoy’un mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesinin ilk sırasında, çok konuşulacak bir isim yer aldı.

Aksoy, boşanma davasının duruşmasında Güzide Duran ile ilişki yaşadığı iddia edilen Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk’un tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Adnan Aksoy’un bu talebi üzerine mahkeme, teknik direktör Okan Buruk ile diğer 8 tanığa duruşmalara katılması için davetiye çıkaracak.