Ünlü manken Heidi Klum'dan yatakta çıplak halde poz verdi Tokio Hotel grubunun gitaristi ve solisti Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdüren eski Victoria's Secret mankeni Heidi Klum, şaşırtan paylaşımlarına devam ediyor.

ensonhaber.com

Kendisinden 17 yaş küçük eşi ile büyük bir aşk yaşayan Victoria's Secret mankeni Heidi Klum, gündemden düşmüyor.

Son olarak efsane Cadılar Bayramı partisiyle adından söz ettiren dünyaca ünlü manken, son paylaşımıyla şoke etti.

Tokio Hotel grubunun gitaristi ve solisti Tom Kaulitz ile evli olan model, eşine attığı özel pozunu sosyal medyada da paylaşınca yorum yağdı.

Heidi yatakta

Heidi Klum, çıplak şekilde yatakta yatarken verdiği pozu attığı mesajı caps alarak paylaşınca gündem oldu.

"Annesi gibi duruyorsun"

Bir takipçisi, Klum'a geçtiğimiz günlerde, "Tom'un annesi gibi görünüyorsunuz." diye yazdı.

Klum da, "Doğrusu sadece insanlar bana bunu sorduğunda fark ediyorum." diye yanıt verdi.