Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu sosyal medyadan haykırdı: "Can güvenliğim yok" Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çeken Gülşah Saraçoğlu 'Can güvenliğim yok' diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Haber Merkezi

Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden sesini duyurmaya çalıştı.

Uzun yıllardır takıntılı bir kişi tarafından takip edildiğini söyleyen Saraçoğlu, 'Can güvenliğim yok' diyerek yardım istedi.

TEHDİT, ŞANTAJ VAR

Saraçoğlu, gittiği otellerde de bu kişi tarafından takip edildiğini, mesaj yoluyla tehdit edildiğini ve yakınındaki kişilerin de saldırıya uğradığını dile getirdi.

Son olarak bir ödül töreni için Kıbrıs'a giden ünlü modacı, çektiği videoda şunları söyledi:

"RUH HASTASI"

''Ruh hastası bir sapıkla mücadele ediyorum. Ben ve benim gibi bir sürü insana musallat olan sahte numaralardan mesajlar atan, tehditlerde şantajlarda bulunan para isteyen onu yap bunu yap diyen ve bunlara maalesef boyun eğen kurbanları da var.

"ÇAKTIRMADAN YAPIYOR"

Ben eğmeyenlerdenim. Kıbrıs'a gidip ödülümü aldım. Gece bitti. Bulunduğum katın bir üst katında karşımda elinde bavuluyla elinde telefonuyla beni tehdit ederek hakaret ederek bunu da çaktırmadan yapıyor. Böyle bir korku yaşadım, çocuğum vardı odada. Bu korkuyla hemen Kıbrıs'ı terk ettim."

Ünlü modacı, polis çağırmak için otel görevlilerine başvurduğunu ancak olayın üstünün kapatıldığını vurguladı.

Saraçoğlu, bu açıklamalarının ardından ise ''Can Güvenliğim Yok'' yazan bir görsel paylaştı.