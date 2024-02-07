Ünlü model Çağla Şıkel beslenme alışkanlığını değiştirdi! Sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Çağla Şıkel, son olarak ise beslenme alışkanlığını değiştirdiğini ve şişkinliklerinden kurtulduğunu belirtti.

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Geçtiğimiz yıl avukat Naim Gönenli ile yaşadığı aşkı gözler önüne seren sunucu, oyuncu ve model Çağla Şıkel, önce sevgilisini ailesiyle tanıştırmış sonra ani bir kararla ilişkisini bitirmişti.

"Öyle gerekti”

Şıkel, ilişkisinin bittiğini “evet ayrıldık, haberler doğru. Ortak aldığımız bir karardı, öyle gerekti” ifadelerini kullanmıştı.

“Kesinlikle yaşlanıyorum"

Şıkel, geçtiğimiz günlerde ise takipçilerinden gelen soruları yanıtlamıştı. Soruların arasında “neden yaşlanmıyorsun” da vardı. Güzel model, “Kesinlikle yaşlanıyorum ama bana iyi geleceğini düşündüğünü bildiğim şeyleri çoğaltarak ilerliyorum. Azalmıyorum çoğalıyorum. Bunlar da bana iyi geliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çağla Şıkel şimdi ise formda vücudu hakkında konuştu. Hayatı boyunca kiloyla hiç derdi olmayan güzel model, hep ince hep formda kalmasının sırrını verdi.

"Şişkinlik kalmadı"

Sağlığı için beslenme alışkanlıklarını değiştirdi. Şıkel, “Sıfır gluten, sıfır lektin, sıfır kuruyemiş, sıfır meyve ve süt ürünü. Abur cuburu da bıraktım. 2 aydır böyle. Hiç zorlanmadım. Şişkinlik kalmadı. Kendimi daha iyi hissediyorum” dedi.