Ünlü model Çağla Şıkel'in ayakları sosyal medyada gündem oldu! Açıklama geldi Çağla Şıkel'in ayakları olduğu iddia edilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Video olay olduktan sonra ünlü isimden videolu açıklama geldi.

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ensonhaber.com

Magazin dünyasının en popüler ismi ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, son dönemde korkularını yenmek adına yaptığı meditasyonlarla gündem oluyor.

Karanlık kulübe deneyimi

En son karanlık bir kulübede kalarak inzivaya çekilen Şıkel'in bu yönteme 2 bin 500 TL ödemesi de çok konuşulmuştu.

Ünlü isim şimdi de ayakları ile gündem oldu. Çağla Şıkel'in ayakları olduğu iddia edilen bir video, sosyal medyada hızla yayıldı.

Ayak videosuna açıklama

Olay yaratan ayak videosundan sonra Çağla Şıkel'den de konuya dair açıklama gecikmedi. Ünlü isim sosyal medya hesabından bir video çekerek ayaklarını gösterdi.