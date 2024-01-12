Ünlü Model Çağla Şıkel'in yaşadığı 9 odalı lüks villası şaşırttı!

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Avukat Nail Gönenli ile evlilik yolunda hızla ilerleyen ilişkilerine geçtiğimiz günlerde nokta koyan Çağla Şıkel, hala oğulları ile Kuzey ve Uzay ile yalnız yaşıyor.
İşindeki başarısının yanı sıra son derece ilgili bir anne de olan Çağla Şıkel'in paylaşımlarına oğullarıyla eğlenceli halleri damga vuruyor.
Evinin manzarasını gösterdi
Çağla Şıkel, son olarak evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı.
800 metrekarelik 9 odalı
Ünlü modelin 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasının iç dekorasyonu da dikkat çekici. Yıllardır aynı evde yaşayan Şıkel, evinin her şeyiyle kendi ilgileniyor.
Süper lüks
Çağla Şıkel'in şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile yaşadığı süper lüks evinden kareler...
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