Ünlü model Cara Delevingne'nin günlük kazancı ortaya çıktı

Oyunculuk ve modellik alanında ün kazanıp bir şirket açan Delevingne'nin günlük olarak 30 bin sterlin kazandığı açıklandı. Bu miktar, yaklaşık olarak 700 bin TL'ye tekabül ediyor.

Güzelliği ile göz kamaştıran Cara Delevingne, bu kez kazancı ile gündemde.

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu ve model olan Cara Delevingne, 2009'da üniversiteyi bitirdikten sonra ünlü markalar Burberry, YSL ve Chanel gibi markaların ekran yüzü oldu.

Oyunculuk kariyerinde ise Selena Gomez ile birlikte rol alan Delevingne, Only Murders In The Building dizisinde oynadı.

Bir diğer yandan Harvey White Properites isimli bir şirketi bulunan modelin, günlük kazancı ortaya çıktı.

Günlük kazancı 700 bin TL

Geçtiğimiz aylarda çekilen görüntüleri gündem olan ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle zor günler geçirdiği konuşulan dünyaca ünlü İngiliz model Cara Delevingne’nin bir günde yaklaşık 700 bin TL kazandığı ortaya çıktı.

Çıplak ayaklı, dağınık ve paspal görünümü uzun süre konuşulan ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle kötü bir dönem geçiren İngiliz model bu kez kazancıyla gündemde yer edindi.

Toplam serveti 45.7 milyon sterlin

İngiliz basını Delevingne’nin bir günde yaklaşık 30 bin sterlin yani 676 bin TL kazandığını yazarken, toplam servetinin 45,7 milyon sterlini (1 milyar 30 bin TL) bulduğunu açıkladı.