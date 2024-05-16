Ünlü model Didem Soydan iddialı gecesi! Derin dekolteli siyah elbisesi olay oldu Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Didem Soydan, önceki akşam gittiği mekanda güzelliğiyle dikkat çekti. İddialı siyah bir elbise giyen ünlü model, yine büyüledi.

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ensonhaber.com

Cesur tarzıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü isimlerden.

Soydan, önceki akşam yakın dostlarıyla dışarıya çıktı. Yakın çevresiyle bir mekana giden Soydan, bu gece için özel hazırlandı.

Derin yırtmaçla geldi

Siyah yanlarından derin yırtmaçları olan siyah bir elbise giyen Soydan, yine güzelliğiyle büyüledi. O akşamdan video ve fotoğrafları paylaşan ünlü modele takipçilerinden beğeni yağdı.