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Cesur tarzıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü model Didem Soydan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü isimlerden.
Soydan, önceki akşam yakın dostlarıyla dışarıya çıktı. Yakın çevresiyle bir mekana giden Soydan, bu gece için özel hazırlandı.
Derin yırtmaçla geldi
Siyah yanlarından derin yırtmaçları olan siyah bir elbise giyen Soydan, yine güzelliğiyle büyüledi. O akşamdan video ve fotoğrafları paylaşan ünlü modele takipçilerinden beğeni yağdı.
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