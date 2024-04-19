Ünlü model Didem Soydan, yaptığı tuhaf hareketlerle gündem oldu Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan, bu defa mutfağa girdi. Ama yemek yapmak için değil.

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ensonhaber.com

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan, yine gündem olmayı başardı.

Sosyal medyada aktif olan ünlü modelden bu sefer mutfakta paylaşım geldi. Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan 39 yaşındaki ünlü model Didem Soydan, mutfakta yaptığı tuhaf hareketlerle takipçilerini şaşırttı.

“Bu ne şimdi?”

Arkası dönük bir halde kalça sallayıp sağa sola sallanan Soydan’a yorum yağdı. Takipçileri “Bu ne şimdi?”, ‘ Manken bu videoda ne anlatmaya çalışıyor?” gibi yorumlar yapıldı.