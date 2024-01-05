Ünlü model Kendall Jenner'ın şeffaf elbisesi olay oldu! İçine sütyen giymedi Model arkadaşıyla plajda poz veren Kendall Jenner, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Jenner, krem rengi şeffaf elbisesinin altına yine sütyen giymedi.

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Dünyanın en popüler mankenlerinden Kendall Jenner, Hailey Bieber ile Karayipler'e gitti.

İki güzel, bir dizi göz alıcı fotoğraf için poz verirken her zamanki gibi kusursuzdu.

28 yaşındaki model, 27 yaşındaki Hailey ile Barbados'ta bir plajda poz verirken yine hayranlarını mest etti.

Yine sütyen yok

Model Kendall, karın kaslarını ortaya çıkaran krem transparan elbisesiyle inanılmaz fiziğini gözler önüne serdi. Yine sütyen giymeyen model adından söz ettirdi.

Son dönemde sütyensiz pozlarıyla eleştirilen ve bu tarzını dikkat çekmek için tercih ettiği iddialarına maruz kalan model, yapılan yorumları umursamıyor.