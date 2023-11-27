Ünlü model Sema Şimşek podyumda yere kapaklandı 1994’te Best Model of Turkey birincisi seçilen Sema Şimşek uzun bir aradan sonra podyuma çıktı.

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Bir sönemin popüler modellerinden Sema Şimşek, uzun zamandır gözlerden uzakbir hayat yaşıyordu.

Bir dönem Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı İnci karakteriyle de tanınan eski manken Sema Şimşek podyuma çıktı.

Sema Şimşek, giydiği elbisenin ayağına takılması sonucu bir anda yere düştü.

Kuliste ağladı

Düşme sonrası kuliste ağlayan Sema Şimşek'e, meslektaşlarının sarılarak teselli vermeye çalıştığı öğrenildi.

31 yıldır podyumda

31 yıldır podyumlarda olan ve ilk kez böyle bir kaza yaşadığını söyleyen Şimşek, kendisi için unutamayacağı kötü bir anı olduğunu dile getirdi.

Şimşek, Burak Hakkı ile 2001 yılında nikah masasına oturmuş 2008'de doğum yapmış ve 2011 yılında boşanmıştı.