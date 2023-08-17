Ünlü model Şevval Şahin tatilini anlattı Özel hayatıyla gündemden düşmeyen 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı son tatil pozlarıyla dikkat çekti.

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Miss Turkey'de kazandığı birincilikle adını duyuran Şevval Şahin, yarışmaya katıldığı günden beri gündemden düşmeyen bir isim. Birinciliğin ardından estetiksiz fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başlayan Şevval Şahin, eleştirilerin de odak noktası hâline geldi. Estetikli bir kişinin güzellik yarışmasına katılıp katılamayacağı uzun süre tartışıldı.

Magazin dünyasına hızlı ve etkili bir giriş yapan ünlü model, özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Tatilden yeni kareler

Geçtiğimiz aylarda Murat Kazancıoğlu'yla yepyeni bir aşka yelken açan ünlü model, şu sıralar tatilinde. Gittiği yerde bol bol fotoğraf çektiren Şevval Şahin, paylaşımlarına tam gaz devam ediyor.

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, işletmeci sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile bir fotosunu Instagram'da paylaşıp, altına İngilizce olarak şunları yazdı:

"Sessiz zihinler"

"Tenimde güneşe, ağaçta rüzgara özlem duyuyorum. Taze meyveler, yeni müzikler, uzun sarılmalar, yumuşak günler, bağlılık hissi, okyanusların derinliği, sessiz zihinler ve beklenmedik bir sihir..."

Şevval Şahin'in aşk dolu paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.