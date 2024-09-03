Ünlü model Şevval Şahin, Burning Man Festivali'nde! Tarzı sosyal medyada gündem oldu Paylaşımlarıyla gündem olan ünlü isimlerden manken Şevval Şahin’in Burning Man tarzı sosyal medyayı salladı.

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Haber Merkezi

2018 Türkiye Güzeli seçildikten sonra estetikleri yüzünden tartışmalara neden olan ünlü model Şevval Şahin, Nevada Çölü'nde düzenlenen ünlü festival Burning Man'e katıldı.

Dünyanın en çılgın festivallerinden biri olarak görülen Burning Man'de pozlar veren Şahin, karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

CESUR ŞEVVAL

Dekolteli cesur kıyafetleriyle dikkat çeken Şahin’in birbirinden cesur pozları ise sosyal medyada çok konuşuldu.

10 GÜN ORADA

Nevada Çölü’nde 10 gün süren festivale bir markanın sponsorluğunda giden Şahin, koleksiyondan parçaları da paylaşmayı ihmal etmedi.

ŞEYMA DA GİDERDİ

Acun Ilıcalı'dan boşanmadan önce Şeyma Subaşı da bu festivale her yıl katılırdı.