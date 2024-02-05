Ünlü oryantal Didem Kınalı'dan 'İnci Taneleri' itirafı: "Annem Babam 11 yaşında beni pavyona verdi" Pavyon sahneleri yüzünden çok konuşulan İnci Taneleri dizisi hakkında bir yorum da eski dansöz Didem Kınalı'dan geldi.

ensonhaber.com

Bir dönemin en çok konuşlan oryantallerinden birisi olan Didem Kınalı, bir süre önce dansözlüğü bırakıp şarkıcılığa adım attı.

"Artık beni dansözlük için aramasınlar. Dans etmeyi bıraktım" Kınalı, Kanal D'nin izlenme rekoru kıran ve çok konuşulan dizisi İnci Taneleri hakkında açıklama yaptı.

'Oralardan evini geçindiren o kadar çok insan tanıyorum ki. Öyle çok düzgün denilen mekanlarda bile tacize uğradığım günler oldu' diyen Kınalı, eski günlerini anlattı.

"Ben direk kendimi gördüm Hazar'da"

"Annem ve babam 11 yaşında beni pavyona verdi. Çalışarak aileme baktım. Ben direkt kendimi gördüm Hazar'da.

"Orda çalışan insanlar onlardan daha namuslu"

Herkesin bu kadar abartı tepki göstermesini anlayamadım. Doktorun da hayatı yayınlanıyor izliyoruz. Gündüz kuşağında çıkan ablalar teyzeler varya. Orda çalışan insanlar onlardan daha namuslu. Oralardan evini geçindiren o kadar çok insan tanıyorum ve biliyorum ki. Hepimizin zor bir hayatı var.

"Tacize uğradığım günler oldu"

Yeri geldiğinde benim de saçma durumlar ile ya da taciz ile karşı karşıya kaldığım anlar oldu. Çok iyi çok düzgün dediğiniz mekanlarda bile yaşanıyor bazı şeyler. Benim acayip tacize uğradığım günler oldu.

Genel evler kapansın diyorlar. Sapığımız az sanki. Kapansın daha da azalsın dimi? Öyle bir şey mi var?" dedi.

"İlgim ve alakam kalmadı"

Oryantalliği de bıraktığını söyleyen Didem, "Ben oryantal değilim arkadaşlar. Bana deli gibi mesaj geliyor dans dersi verir misin diye. Arkadaşlar ben bıraktım. Ders de vermiyorum. Dansözlük ile ilgim ve alakam kalmadı." dedi.