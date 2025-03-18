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Haber Merkezi

Yıllardır savaştığı pankreas kanserine yenik düşen ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında hayatını kaybetti. Tanyeli'nin ölümü ailesini, sevenlerini ve yakın dostlarını yasa boğdu.

Tanyeli için bugün cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tanyeli'nin çok sayıda arkadaşlarının ve sevenlerinin katıldığı görüldü.

EŞİ AYAKTA ZOR DURDU

Eşinin tabutunun başında bekleyen İlker Sünneli'nin ayakta güçlükle durduğu görüldü. Çok üzgün olan Sünneli, "Ben hala savaştayım, beni neden bırakıp gittin?" dedi.

Tanyeli'nin ölümünün ardından daha önce bıraktığı vasiyeti yerine getirilecek. Ünlü oryantalin, vasiyeti üzerine 2015’te kendisi gibi kansere yenilen annesi Yeşilçam yıldızı Dolgun Sezer’in yanına defnedileceği belli oldu.