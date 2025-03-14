Ünlü oryantal Tanyeli'nin ailesi hastaneye çağrıldı

Haber Merkezi

2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden ve 4 aydır hastanede tedavisi süren ünlü oryantalin durumu dün akşam ağırlaştı ve Tanyeli entübe edildi.

YAKINLARI HASTANEDE

Durumu ağırlaşan Tanyeli'nin eşi ve oğlundan peş peşe duygusal paylaşımlar geldi. Öte yandan durumu kritik olan Tanyeli'nin yakınlarının hastaneye çağrıldığı öğrenildi.

Tanyeli'nin oğlu Taylan'dan duygusal bir paylaşım geldi.

"GÜÇLÜ KAL"

Annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Taylan, gönderisine "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" notunu düştü.

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz, yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.