Ünlü Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ile yaptığı ilk uçak yolculuğunu paylaştı

'Kavak Yelleri'ndeki rolüyle ününe ün katan Suskunlar, İstanbullu Gelin gibi birçok projede yer alan ünlü oyuncu Aslı Enver, geçtiğimiz sene kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu.
Gelin iki aylık hamile
Nikahtan sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmış; oyuncunun, rol alacağı diziyi hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı öğrenilmişti.
Elay bebek
Aslı Enver-Berkin Gökbudak çiftinden müjdeli haber 4 Temmuz'da gelmiş, ikili sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Elay adını vermişti.
Güzel oyuncu, eşi ve kızıyla birlikte verdiği pozları doğumdan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Kızı ilk kez uçağa binen Aslı Enver, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"Mini mini bir kuş"
Ünlü oyuncu kızını kucağına aldığı o anları, "Mini mini bir kuş" ifadesiyle paylaştı.
"Benim güzel kızlarım"
Eşi Berkin Gökbudak da bu paylaşıma, "Benim güzel kızlarım" ifadesini kullandı.
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