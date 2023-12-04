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Ünlü Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ile yaptığı ilk uçak yolculuğunu paylaştı

Ünlü Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay ile yaptığı ilk uçak yolculuğunu paylaştı Film ve dizilerin aranan oyunvularından Aslı Enver kızının uçağa bindiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.