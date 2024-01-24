Ünlü oyuncu Aslı Enver, kızıyla yeni karesini paylaştı

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Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda ilk çocuğunu dünyaya getirdi.
Kızına Elay adını koyan Enver, sık sık sosyal medyadan yeni pozlarını yayınlıyor.
Kızıyla paylaştığı pozlara bugün bir yenisini daha ekleyen Enver, hayranlarından beğeni aldı.
Enver'den kalpleri ısıtan kareler
Aslı Enver sosyal medyadan paylaştığı kareleriyle beğeni topladı. Enver'e yorum yapan isimlerden birisi de Eda Ece oldu.
Ece yorumunda, "Ay gerçekten mis hemen bana geliyorsunuz, öpmem gerekli." dedi.
Başarılı ismin, paylaştığı karelerinde kızının yüzünü göstermemesi dikkatlerden de kaçmadı.
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