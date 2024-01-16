Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, köpeğiyle verdiği pozlarla hayranlarını mest etti! Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, beyaz bir ceketin altına giydiği beyaz çoraplarıyla poz verdi. Güzel oyuncunun köpeğiyle verdiği pozlara yorum ve beğeni yağdı.

ensonhaber.com

Teşkilat dizisinde Neslihan karakterine hayat veren Aybüke Pusat, minik köpeğini kaybetmenin acısını yaşamıştı. Instagram hesabında yaptığı paylaşımla köpeğine veda eden Pusat, köpeğine olan sevgisini anlatmıştı.

Ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımlarla ve başarılı oyunculuğuyla sık sık gündeme geliyor.

Pusat, bu kez yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Diğer köpeğiyle birlikte kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, minisiyle poz verdi.

"Evlat çiçeği"

Yayınladığı karelere "Evlat çiçeği ve biraz da taşkınlık" notunu ekleyen Pusat'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Oyuncu, beyaz bir ceketin altına beyaz bir çorap giyerek kombini tamamladı. Pozlarını Instagram hesabından paylaşan oyuncunun paylaşımı beğeni aldı.