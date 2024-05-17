Ünlü oyuncu Buğra Gülsoy oğlunu sete götürdü! Görenler Cem'i annesine benzetti

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Şu sıralar reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da 'Evren' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, oğlu Cem'i sete götürdü.
"Cem hojam"
Buğra Gülsoy, oğlunun fotoğrafına; "Cem hojam" notunu düştü.
Gülsoy'un küçük oğlunu herkes annesi Nilüfer Gürbüz'e benzetti.
Buğra Gülsoy, 2018'de Nilüfer Gürbüz ile dünya evine girmiş, bu evlilikten Cem adında bir oğulları dünyaya gelmişti. Yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle geçen yıl boşanan ünlü çiftin evliliği tek celsede bitmişti.
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