Ünlü oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, ikinci bebeğe gün sayıyor Geçtiğimiz yıl kızları Zeynep'e kavuşan Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez çifti, ikinci kez anne ve baba olma heyecanını yaşıyor.

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2021 yılında evlenen iki ünlü oyuncu Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, 2022'nin Mart ayında da kızları Zeynep'i kucaklarına almışlardır.

Müjde var

Her röportajında baba olmayı çok sevdiini ve kendisini çok değiştirdiğini söyleyen Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmioğlu müjdeli haber geldi.

Ekranların iki ünlü ismi, şimdilerde ikinci bebeklerinin doğumu için gün sayıyor. Mutlu birliktelikleri süren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez, kızları Zeynep ile birlikte çekildikleri yeni fotoğrafları sosyal medya üzerine takipçileriyle paylaştı.

'Aile'

Taner Ölmez'in 'Aile' notuyla yayımladığı fotoğraflarda, eşi Ece Çeşmioğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü.