Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz başıboş köpek saldırısına uğradı

Haber Merkezi

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz adeta cehennemi yaşadı!

Deniz, sokakları işgal eden ve halkın güvenliği için büyük bir tehlike oluşturan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Kemerburgaz'da yürüyüş yapan Dilan Çiçek Deniz, yanına gelen köpekleri sevmeye başladı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLER SALDIRDI

Bu sırada köpeklerden biri, ünlü oyuncunun kolunu ısırdı.

Yaralanan güzel, hemen hastaneye kaldırıldı.

KUDUZ AŞISI OLDU

Dilan Çiçek Deniz'in kuduz aşısı olduğu ifade edildi.