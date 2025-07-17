Ünlü oyuncu Emre Törün'e acı veda

Emre Törün'den acı haber...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Törün, pankreas kanseriyle mücadele ediyordu.

Son olarak Hudutsuz Sevda adlı dizide rol alan oyuncu 53 yaşındaki Emre Törün, 16 Temmuz'da hayatını kaybetti.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Törün'ün vefatı ailesi başta olmak üzere, sanat camiasından dostlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Emre Törün için bugün Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

AİLESİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Oyuncunun eşi Nurkan Törün ve annesi, anma töreni öncesi gözyaşlarına hakim olamadı.

Acılı eşi, yakınları teselli etmeye çalıştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Emre Törün, Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.