Ünlü oyuncu Fulya Zenginer trafik kazası geçirdi

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Küçük Kadınlar dizisiyle ün kazanıp deprem atlatan ünlü oyuncu Fulya Zenginer'in bu seferki paylaşımı korkuttu...

Eşi ve oğluyla sık sık keyifli paylaşımlar yapan isim kaza atlattı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Zenginer, trafik kazası sonrasında Instagram hesabından paylaşım yaptı. Arkadan çarpan bir araç kazaya neden oldu. Aracı eşi Kuntay Tarık Evren kullanıyordu. Kimsenin yara almadığı kaza ucuz atlatıldı.

Zenginer paylaşımında, "Ağabey sabah sabah kendini de üzdü bizi de. Bu arada ben tam video çekecektim (arabayı Kuntay kullanıyordu) komik değil ama denk gelseydi biraz trajikomik olabilirdi." dedi.

"İYİ Kİ GİRMEMİŞİM, ADIM ÇIKACAKTI YA"

Fulya Zenginer bir sonraki paylaşımında ise "Adım çıkacaktı arkadaşlar. Her video çektiğinde bir olay oluyor diyeceklerdi valla." diyen oyuncu, "Cana geleceğine mala gelsin. Allah'a şükür hiçbirimizde bir şey yok. Ne çarpan ağabeyimizde ne bizde. Fakat adım çıkacaktı az daha tam videoya kayda giriyordum arabada makyajımı yaparken size de böyle sevdiğim ürünleri gösterecektim, kayda giriyordum. İyi ki girmemişim, adım çıkacaktı ya." ifadelerini kullandı.