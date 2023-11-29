Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın poz verme anları gündem oldu

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Rol aldığı projelerdeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan dün akşam bir galaya gitti.
Kombini de gündem oldu
Mini etek ve beyaz gömlek kombiniyle geceye katılan ünlü oyuncu kombinini lacivert kabanı ile tamamladı.
Sancaktutan'ın gala tarzı takipçilerinden tam not alırken poz verdiği anlar sosyal medyanın diline düştü.
Şekilden şekile girdi
Hafsanur Sancaktutan'ın kameralar karşısına geçip poz verdiği dakikalarda şekilden şekile girmesi gündem oldu.
Sancaktutar'ın o anlarına 'Yine poz verememiş' yorumları yapıldı.
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