Haberler



Magazin



Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın poz verme anları gündem oldu

Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın poz verme anları gündem oldu Son olarak Ya Çok Seversen dizisinde hayat verdiği 'Leyla Köksal' karakteriyle ekrana gelen Hafsanur Sancaktutan,kameralar karşısına geçip poz vermek için adeta şekilden şekile girdi.