Ünlü Oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın poz verme anları gündem oldu
ensonhaber.com

Rol aldığı projelerdeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Hafsanur Sancaktutan dün akşam bir galaya gitti.

Kombini de gündem oldu

Mini etek ve beyaz gömlek kombiniyle geceye katılan ünlü oyuncu kombinini lacivert kabanı ile tamamladı.

Sancaktutan'ın gala tarzı takipçilerinden tam not alırken poz verdiği anlar sosyal medyanın diline düştü.

Şekilden şekile girdi

Hafsanur Sancaktutan'ın kameralar karşısına geçip poz verdiği dakikalarda şekilden şekile girmesi gündem oldu.

Sancaktutar'ın o anlarına 'Yine poz verememiş' yorumları yapıldı.