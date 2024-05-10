Ünlü oyuncu Hazal Kaya imaj değiştirdi! Son haline yorum yağdı Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Hazal Kaya, imaj yeniledi. Yeni halini Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncuya yorum yağdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yayınlandığı döneme damga vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Nihal' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, imaj değişikliğine gitti.

Kaya, yeni görüntüsünü sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu kestirdiği saçlarıyla ilgi gördü.

İki çocuk annesi

Uzun yıllar devam eden birlikteliklerini 2019'da evlilikle taçlandıran Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğulları Fikret Ali'ye kavuşmuşlardı. 2023 yılında da ikinci bebekleri Leyla Süreyya'yı kucaklarına almıştı.