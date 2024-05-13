Ünlü oyuncu Hazal Kaya yeni imajı hakkında konuştu: "Darlandım" Yeni tarzı, sosyal medyada gündem olan Hazal Kaya, saçlarını neden kestirdiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Unutulmaz fenomen dizilerden Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Nihal karakteriyle ünlenen Hazal Kaya, oyuncu ve yönetmen Ali Atay ile 2019'da dünyaevine girmişti.

Aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alan, Şubat 2023'te ikinci kez anne olma mutluluğu yaşayan Hazal Kaya, imaj değiştirmişti.

Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, önceki akşam Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"Darlandım"

Samimi açıklamalarda bulunan Hazal Kaya, yeni saç imajı hakkında "Keyifliyim ve mutluyum yeni halimden, bir anlık karardı, darlandım ve kestirdim, bir anlık cinnet diyelim." diye konuştu.

Kaya, annesi Ayşegün Kaya'nın kiracısı ile yaşadığı anlaşmazlık ile ilgili haberleri hatırlatan gazetecilere "Öyleymiş ben siz haber yapınca öğrendim, sıkıntılı bir durum olmuş ve gerilim yaşanmış, detayları anneme sorun." diyerek cevap verdi.