Ünlü oyuncu İlker Ayrık, herkesi şaşırttı: İşte yeni mesleği Reyting rekorları kıran birçok projede yer alan ünlü oyuncu İlker Ayrık, temiz tarım felsefesi ile yeni bir iş kurdu.

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Başarılı sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, kendine yeni bir meslek edindi.

Önceki akşam bir derginin yılbaşı partisine katılan Murat Şeker imzalı 'Çakallarla Dans' serisinde 'Muhasebeci Servet' karakterine heyet veren İlker Ayrık, yeni mesleğiyle birçok kişiyi şaşırttı.

Oyuncu, eşi Sanem Bağcı Ayrık ile birlikte Beykoz'da 15 dönümlük çiftliğinde sebze ve meyve yetiştiriyor.

"11 tane köpek, 2 tane eşek, kümesim ve tavşanlarım var"

Çiftlikte zamanını dolu dolu geçirdiğini söyleyen başarılı oyuncu, "Çiftçilik, restorancılık güzel gidiyor. Hayvanların hepsiyle aram çok iyi. 11 tane köpek, 2 tane eşek, kümesim ve tavşanlarım var.

"Eşekleri bir araya getireceğiz"

Hayko'nun da eşeği var. Eşekleri bir araya getireceğiz inşallah. Nüfus planlamasına katkımız olacak." diyerek espri yaptı.