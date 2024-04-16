Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in tekne pozu olay yarattı! Takipçileri yaz pozlarına yorum yağdırdı Özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Döngel, yaz sezonunu açtı.

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ensonhaber.com

Bir dönem rapçi Sefo ile aşk yaşayan ardından ise teknik direktör Sergen Yalçın ile kısa süreli flört eden Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla konulmaya devam ediyor.

Kirli Sepeti dizisinin sevilen karakterlerinden Aylin'i canlandıran Melisa Döngel, havaların ısınmasıyla sezonun yorgunluğunu atmaya başladı.

Fiziğine övgü yağdı

Döngel'in teknede verdiği pozlar, sosyal medyada kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Hayranları, Döngel'in fiziğine övgü yağdırdı.

Bir dönem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Döngel, iddialara göre, geçtiğimiz sene bayram boyunca Alaçatı'da Sergen Yalçın birlikte tatil yaptı. Arkadaşları sayesinde güzel oyuncuyla tanışan Yalçın, tatil boyunca Döngel'in yanından ayrılmadı. İkilinin birlikteliği nedeni bilinmez bir sebepten dolayı sonra erdi. Ayrılığın ardından Sefo, göndermelerde bulunup tekrar barışmak istese de güzel oyuncu, geri dönmeyeceğinin sinyalini vermişti.