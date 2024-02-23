Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oluyor! Müjdeli haberi kendi duyurdu

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Fenomen yapımlardan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Demir Yaman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Murat Ünalmış, son olarak Melis Sezen ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranlardaydı.
Ünlü oyuncu, geçtiğimiz eylül ayında sessiz sedasız evlenmişti.
Müjdeli haberi verdi
Üç yıldır birliktelik yaşadığı Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturan Ünalmış, şimdi de müjdeli haberi duyurdu.
"İyi ki doğmuşsun"
Sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan Murat Ünalmış 'İyi ki doğmuşsun canım aşkım, hayatımın anlamı, oğlumun annesi…Seni çok seviyorum…' notunu düştü.
Ünlü oyuncu, bu kare ile baba olacağını duyurdu.
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