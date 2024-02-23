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Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oluyor! Müjdeli haberi kendi duyurdu

Ünlü oyuncu Murat Ünalmış baba oluyor! Müjdeli haberi kendi duyurdu Geçtiğimiz yıl üç yıldır birlikte olduğu Nutiye Akar ile sade bir törenle dünyaevine giren ünlü oyuncu Murat Ünalmış'tan müjdeli haber geldi.