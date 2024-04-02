Ünlü oyuncu Nurseli İdiz'den Seçil Erzan göndermesi: "Türkiye’nin başına çok daha büyük felaketler çıkarırdım" Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü kazandığını ancak konservatuvarı tercih ettiğini söyleyen Nurseli İdiz, katıldığı bir programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

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Tiyatro ve sinema sanatçısı Nurseli İdiz, rol aldığı yapımlardaki başarısı, açıklamaları ve eleştirileriyle gündemden düşmüyor.

Özel hayatıyla merak edilen isimlerden Nurseli İdiz, Armağan Çağlayan’ın sunduğu “Şimdiki Aklım Olsaydı” adlı YouTube programına konuk oldu.

Oyuncu programda hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Bir dönem yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle gündem olan oyuncu geçmiş yaşantısıyla ilgili konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı

İdiz, liseyi bitirdikten sonra hem Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü hem de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı kazandı.

İdiz, Çağlayan'ın 'Şimdiki aklın olsaydı, hangi üniversiteyi okurdun?' sorusuna şu cevabı verdi: “İkisini birden okumaya çalışırdım ama yine de herhalde bu mesleği seçerdim.”

Nurseli İdiz, ayrıca parayla ilişkisinin hiçbir zaman iyi olmadığını söyledi.

Oyuncu, ünlü futbolcuları ve iş insanlarını yüksek kâr vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla hapsi istenen Seçil Erzan’a atıf yaparak sözlerini esprili bir şekilde sürdürdü.

"Türkiye’nin başına çok daha büyük felaketler çıkarırdım"

İdiz, “Bir de benim rakamlarla ilişkimi düşünürsek Türkiye’nin başına çok daha büyük felaketler çıkarırdım. Seçil Erzan gibi olmazdım ama bir bakarsın bir banka şubesi çökmüş. Ne? Müdür kim? Nurseli müdür, kesin yani." ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, 'Hiçbir zaman parayla ilişkiniz iyi olmadı mı?' sorusuna ise şu yanıtı verdi.

"Büyük meblağlarda paralar kaybettim"

“Evet. Bu galiba bilinçaltı bir şeymiş. Para kazanma konusunu suçluluk halinde düşünmekmiş. Kişisel gelişim sürecinde bütün bunlar masaya yatırılıyor. O yüzden çok büyük meblağlarda paralar kaybettim. Bilinçaltım, ‘Ben nasıl bu kadar kazanıyorum’ diye soruyormuş çünkü. Annem ve babamın da parayla ilişkisi bozuktu. Para olduğunda çok harcıyorlardı, birikim falan yoktu. Babam da benim gibi iflas etmiş.”