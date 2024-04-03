Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci'ye arkadaşlarından özel doğum günü partisi! Ekranların başarılı oyuncusu Özge Özpirinçci, 38 yaşına girdi. Ünlü oyuncunun yakın arkadaşı, özel bir doğum günü sürprizi organize etti.

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Aşk Yeniden, Kadın, Cesaretin Var mı Aşka gibi dizilerde boy gösteren başarılı oyuncu Özge Özpirinçci, şu sıralar başrolünde yer aldığı Sandık Kokusu dizisiyle adından söz ettiriyor.

38. yaş günü

38 yaşına giren Özge Özpirinçci, doğum gününü pazartesi akşamı çok özel bir partiyle kutladı.

Özel dekor

Eğlence için İngiliz yazar Charles Dickens’ın aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan 'Great Expectations' filmindeki 'Mrs Dinsmour’un evinden yola çıkarak dekore edilen Emirgan'daki bir mekan tercih edildi.

Özge'nin 38'inci yaşını kutlayanlar arasında Serkan Keskin, Meriç Aral, Umut Evirgen, Alina Boz, Berrak Tüzünataç, Tanem Sivar, Mert Vidinli, Elçin Sangu ve Ece Sükan da vardı.