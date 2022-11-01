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    Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi

    Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Rıza Akın, ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı.
    • 01.11.2022 - 23:47
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    Ünlü oyuncu Rıza Akın, beyin kanaması geçirdi

    Sinema ve tiyatro oyuncusu Menderes Samancılar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ünlü oyuncu Rıza Akın'ın beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

    "Allah onu sevdiklerin bağışlasın"

    Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" dedi.

    Samancılar'ın bu paylaşımının ardından ünlü oyuncunun takipçileri, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

    Adanalı ünlü sanatçı Rıza Akın, çok sayıda sinema ve televizyon yapımı ile tiyatro oyununda yer aldı.

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