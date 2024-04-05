Ünlü oyuncu Selin Şekerci anne olmaktan vazgeçti: "Teyzelik makamından ilerleyebilirim" 'Kaçak Gelinler', 'Kavak Yelleri' ve 'Siyah Beyaz Aşk' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Selin Şekerci, anne olma konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Son olarak final yapan 'Aile' dizisinde yer alan ünlü oyuncu Selin Şekerci, 2022'de iş insanı Osman Yalın ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Yeni aşkının ortaya çıkmasının ardından Nişantaşı'nda görüntülenen 34 yaşındaki Şekerci, ilişkisinin güzel olduğunu söylemişti.

Selin Şekerci ile Hazal Kaya yıllardır iki sıkı dost. Ali Atay ile evli olan Hazal Kaya geçtiğimiz haftalarda Selin Şekerci’yi çocukları Fikret Ali ve Leyla Süreyya’nın teyzesi ilan etmişti.

“Hazal sağ olsun"

Bu konuda konuşan Selin Şekerci, “Hazal sağ olsun bütün annelik hormonlarımı, kadınlık hormonlarımı, hepsini çalıştırdı. Anne olmayı çok istiyordum, hatta bunu çok uzun zamandır da söylüyorum.” dedi.

"Teyzelik makamından ilerleyebilirim"

Bu konudaki fikirlerinin biraz değiştiğinden bahseden Selin Şekerci, “Fikret ile Süreyya olduktan sonra aslında gerek kalmadı. Onları çok seviyorum. Hazal benim küçüğüm ama her şeyi bana tattırdı. Belki de çocuk yapmayıp teyzelik makamından ilerleyebilirim. Ancak fikrim de değişebilir. Kadınız biz sağımız solumuz belli olmaz.” diyerek gülümsedi.